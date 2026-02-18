Wintrust Financial Aktie

Wintrust Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

Wintrust Financial-Investment 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wintrust Financial-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,54 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,061 Wintrust Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 153,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 632,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,33 Prozent zugenommen.

Wintrust Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

