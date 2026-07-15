NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wintrust Financial-Aktien gewesen.

Am 15.07.2021 wurde das Wintrust Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Wintrust Financial-Aktie bei 74,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Wintrust Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,156 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 21 781,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,36 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 117,82 Prozent vermehrt.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at