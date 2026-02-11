Wintrust Financial Aktie

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

Wintrust Financial-Investment 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Wintrust Financial-Aktie an diesem Tag 132,39 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,553 Wintrust Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 1 178,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156,07 USD belief. Das entspricht einem Plus von 17,89 Prozent.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 10,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

