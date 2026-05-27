Wintrust Financial Aktie

Wintrust Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Langfristige Anlage 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Wintrust Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,13 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,822 Wintrust Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (151,41 USD), wäre das Investment nun 2 849,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 184,98 Prozent vermehrt.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 10,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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