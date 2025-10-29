NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Wintrust Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Wintrust Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 93,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,262 Wintrust Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 129,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 885,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at