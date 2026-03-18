NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.03.2023 wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,384 Wintrust Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 132,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,80 Prozent zugenommen.

Wintrust Financial wurde am Markt mit 8,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at