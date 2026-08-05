NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wintrust Financial-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Wintrust Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Wintrust Financial-Anteile bei 84,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 118,371 Wintrust Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 290,96 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 04.08.2026 auf 162,97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,91 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Wintrust Financial bezifferte sich zuletzt auf 10,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at