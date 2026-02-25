Wintrust Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,300 Wintrust Financial-Anteilen. Die gehaltenen Wintrust Financial-Papiere wären am 24.02.2026 193,46 USD wert, da der Schlussstand 148,87 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 93,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Wintrust Financial bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
