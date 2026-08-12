NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.08.2021 wurde das Wintrust Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wintrust Financial-Aktie bei 75,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,329 Wintrust Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 162,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215,47 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 215,47 USD entspricht einer Performance von +115,47 Prozent.

Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich zuletzt auf 10,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at