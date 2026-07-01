Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Langfristige Investition
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.07.2025 wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,783 Wintrust Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,85 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 30.06.2026 auf 160,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich jüngst auf 10,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.
Analysen zu Wintrust Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wintrust Financial Corp.
|141,00
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.