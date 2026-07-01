NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2025 wurde die Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Wintrust Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,783 Wintrust Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,85 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 30.06.2026 auf 160,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,85 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Wintrust Financial belief sich jüngst auf 10,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at