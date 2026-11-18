Heute vor 1 Jahr wurde die Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 125,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investierten, hätten nun 79,866 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 013,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,13 Prozent.

Der Marktwert von Wintrust Financial betrug jüngst 10,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at