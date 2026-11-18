Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Wintrust Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 125,21 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investierten, hätten nun 79,866 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 013,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,13 Prozent.
Der Marktwert von Wintrust Financial betrug jüngst 10,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.
Analysen zu Wintrust Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wintrust Financial Corp.
|136,00
|0,00%