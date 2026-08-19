Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Profitable Wintrust Financial-Anlage? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Wintrust Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,477 Wintrust Financial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 935,33 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 18.08.2026 auf 158,86 USD belief. Damit wäre die Investition um 193,53 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Wintrust Financial eine Marktkapitalisierung von 10,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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