Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Wintrust Financial-Anlage im Blick 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Wintrust Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Wintrust Financial-Anteile letztlich bei 60,91 USD. Bei einem Wintrust Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,177 Wintrust Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 322,77 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Anteils am 12.05.2026 auf 148,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,23 Prozent vermehrt.

Wintrust Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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