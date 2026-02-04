Wintrust Financial Aktie

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

Frühe Investition 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Wintrust Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2016 wurden Wintrust Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Anteile betrug an diesem Tag 40,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,441 Wintrust Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 156,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 380,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 280,86 Prozent zugenommen.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

