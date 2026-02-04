Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Frühe Investition
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.02.2016 wurden Wintrust Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Wintrust Financial-Anteile betrug an diesem Tag 40,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,441 Wintrust Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wintrust Financial-Papiers auf 156,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 380,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 280,86 Prozent zugenommen.
Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 10,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!