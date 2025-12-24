NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Wintrust Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Wintrust Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 83,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,012 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wintrust Financial-Aktie auf 142,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 715,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,58 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at