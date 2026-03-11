Wintrust Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 108,36 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 92,285 Wintrust Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 136,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 607,97 USD wert. Damit wäre die Investition um 26,08 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Wintrust Financial einen Börsenwert von 9,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
