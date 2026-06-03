NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wintrust Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Wintrust Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Wintrust Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 122,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 81,739 Wintrust Financial-Aktien. Die gehaltenen Wintrust Financial-Papiere wären am 02.06.2026 12 269,09 USD wert, da der Schlussstand 150,10 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 22,69 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Wintrust Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 9,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at