NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wintrust Financial-Anteile an diesem Tag 62,30 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,514 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 145,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 349,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 133,50 Prozent.
Zuletzt verbuchte Wintrust Financial einen Börsenwert von 9,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
