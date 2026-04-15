Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Wintrust Financial-Investition im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wintrust Financial-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,841 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 013,98 USD, da sich der Wert einer Wintrust Financial-Aktie am 14.04.2026 auf 145,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,40 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Wintrust Financial bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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