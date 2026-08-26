Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
|Langfristige Anlage
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr verdient
Die Wintrust Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wintrust Financial-Papier an diesem Tag 136,37 USD wert. Bei einem Wintrust Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,330 Wintrust Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 151,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 079,42 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 10,79 Prozent.
Insgesamt war Wintrust Financial zuletzt 10,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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