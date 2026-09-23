Wintrust Financial Aktie

Wintrust Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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Wintrust Financial-Investition 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wintrust Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Wintrust Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 133,01 USD. Bei einem Wintrust Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,752 Wintrust Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 144,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,79 USD wert. Damit wäre die Investition 8,79 Prozent mehr wert.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 9,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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