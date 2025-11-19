NASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Wintrust Financial-Aktie gebracht.

Das Wintrust Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wintrust Financial-Papier bei 131,12 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,266 Wintrust Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (125,21 USD), wäre das Investment nun 9 549,27 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,51 Prozent.

Wintrust Financial war somit zuletzt am Markt 8,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at