NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Woodward abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Woodward-Papier letztlich bei 41,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,431 Woodward-Anteilen. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 26.07.2023 291,51 USD wert, da der Schlussstand 119,90 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +191,51 Prozent.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 7,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at