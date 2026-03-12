NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Woodward eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.03.2025 wurden Woodward-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 178,83 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 55,919 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 579,71 USD, da sich der Wert einer Woodward-Aktie am 11.03.2026 auf 385,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,80 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Woodward zuletzt 22,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at