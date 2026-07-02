Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Investmentbeispiel
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr eingebracht
Woodward-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 248,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,402 Woodward-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 170,98 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 30.06.2026 auf 425,44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 70,98 Prozent.
Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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