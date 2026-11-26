Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 132,99 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hat, hat nun 0,752 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 344,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,81 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 19,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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