NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Woodward eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Woodward-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Woodward-Anteile an diesem Tag bei 114,22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,876 Woodward-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,58 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 25.02.2026 auf 393,58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 244,58 Prozent angezogen.

Woodward erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at