Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Anlage unter der Lupe
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Woodward-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Woodward-Aktie bei 249,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,058 Woodward-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 345,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 856,35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,56 Prozent.
Der Marktwert von Woodward betrug jüngst 20,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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