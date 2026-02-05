Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Lohnende Woodward-Investition?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Woodward-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,11 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,217 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 373,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 727,55 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Woodward bezifferte sich zuletzt auf 22,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
