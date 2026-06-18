Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Woodward-Performance
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.06.2021 wurde die Woodward-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Woodward-Papier an diesem Tag 117,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,486 Woodward-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.06.2026 auf 434,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 690,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 269,00 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 25,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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