Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Profitable Woodward-Investition?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Woodward-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 174,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,572 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 225,84 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 08.04.2026 auf 394,97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 125,84 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 22,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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