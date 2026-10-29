NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Woodward-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Woodward-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Woodward-Anteile bei 119,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 83,703 Woodward-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 304,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 450,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 154,51 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Woodward eine Marktkapitalisierung von 17,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at