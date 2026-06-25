NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Investoren gebracht.

Woodward-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 55,67 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 179,630 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 432,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77 743,85 USD wert. Damit wäre die Investition 677,44 Prozent mehr wert.

Am Markt war Woodward jüngst 25,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at