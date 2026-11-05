NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Woodward eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 120,52 USD. Bei einem Woodward-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,830 Woodward-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 326,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 270,80 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 19,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at