NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Woodward-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Woodward-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Woodward-Papier 49,95 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, befänden sich nun 20,020 Woodward-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 7 707,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 384,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 670,75 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 23,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at