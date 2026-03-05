Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
|Profitable Woodward-Anlage?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Woodward-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Woodward-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Woodward-Papier 49,95 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Woodward-Aktie investiert, befänden sich nun 20,020 Woodward-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 7 707,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 384,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 670,75 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 23,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Woodward Inc.
Analysen zu Woodward Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Woodward Inc.
|328,00
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.