NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Woodward-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Woodward-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Woodward-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,259 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Woodward-Papiers auf 401,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 273,17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242,73 Prozent angewachsen.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at