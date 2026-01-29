NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: Über diese Dividende können sich Woodward-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Woodward-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Woodward am 28.01.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,12 USD vereinbart. Damit wurde die Woodward-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12,00 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Woodward beläuft sich auf 64,97 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,46 Prozent.

Woodward- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging der Woodward-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 325,94 USD aus dem Handel. Das Woodward-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,58 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Woodward via NASDAQ 77,54 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 77,78 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Woodward

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,22 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,37 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Woodward

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Woodward beläuft sich aktuell auf 19,624 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Woodward weist aktuell ein KGV von 35,13 auf. Der Umsatz von Woodward belief sich in 2025 auf 3,567 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 7,19 USD.

