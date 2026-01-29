Woodward Aktie

Woodward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Woodward-Aktionärsvergütung 29.01.2026 16:36:23

NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: Über diese Dividende können sich Woodward-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: Über diese Dividende können sich Woodward-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Woodward-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Woodward am 28.01.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,12 USD vereinbart. Damit wurde die Woodward-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12,00 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Woodward beläuft sich auf 64,97 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,46 Prozent.

Woodward- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging der Woodward-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 325,94 USD aus dem Handel. Das Woodward-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,58 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Woodward via NASDAQ 77,54 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 77,78 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Woodward

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,22 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,37 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Woodward

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Woodward beläuft sich aktuell auf 19,624 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Woodward weist aktuell ein KGV von 35,13 auf. Der Umsatz von Woodward belief sich in 2025 auf 3,567 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 7,19 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Woodward Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Woodward Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Woodward Inc. 270,00 -0,74% Woodward Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX deutlich schwächer -- Wall Street inr Rot -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich abwärts. An der Wall Street sind leichte Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen