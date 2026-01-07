World Acceptance Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das World Acceptance-Papier bei 39,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 25,082 World Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 782,29 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 06.01.2026 auf 150,80 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 278,23 Prozent gesteigert.
World Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 740,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
