NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,310 World Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der World Acceptance-Aktie auf 166,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,43 USD wert. Mit einer Performance von +284,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 788,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at