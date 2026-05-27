World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Rentable World Acceptance-Investition?
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,310 World Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der World Acceptance-Aktie auf 166,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,43 USD wert. Mit einer Performance von +284,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle World Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 788,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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