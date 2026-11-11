World Acceptance Aktie

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WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

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World Acceptance-Anlage im Blick 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen World Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 59,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,695 World Acceptance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 139,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 237,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 137,19 Prozent vermehrt.

World Acceptance war somit zuletzt am Markt 650,43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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