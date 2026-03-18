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World Acceptance Aktie

World Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

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World Acceptance-Investition 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das World Acceptance-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 79,50 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 125,786 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 138,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 446,54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,47 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von World Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 684,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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