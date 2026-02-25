NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in World Acceptance-Aktien gewesen.

Am 25.02.2021 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die World Acceptance-Aktie an diesem Tag bei 126,71 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 78,920 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 128,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 115,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,15 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 627,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at