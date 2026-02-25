World Acceptance Aktie

WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in World Acceptance-Aktien gewesen.

Am 25.02.2021 wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die World Acceptance-Aktie an diesem Tag bei 126,71 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 78,920 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 128,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 115,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,15 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 627,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
