World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Frühe Anlage
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das World Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,219 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 419,57 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 18.08.2026 auf 189,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 319,57 Prozent vermehrt.
Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 890,67 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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