NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das World Acceptance-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 152,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,546 World Acceptance-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 193,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,75 Prozent.

Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 876,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at