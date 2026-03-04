NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades World Acceptance-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 2,626 World Acceptance-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.03.2026 auf 140,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 368,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 268,93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete World Acceptance eine Marktkapitalisierung von 675,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at