NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen World Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 45,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in World Acceptance-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,935 World Acceptance-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 184,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 049,79 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 304,98 Prozent gleich.

Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 893,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at