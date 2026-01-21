NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine World Acceptance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in World Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der World Acceptance-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,88 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,252 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 164,57 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Papiers am 20.01.2026 auf 131,46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,57 Prozent zugenommen.

World Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 700,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at