NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen World Acceptance-Einstiegs gewesen.

Am 24.06.2016 wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,53 USD. Bei einem World Acceptance-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,513 World Acceptance-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 184,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 341,17 USD wert. Mit einer Performance von +334,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von World Acceptance belief sich jüngst auf 841,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at