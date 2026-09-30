NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in World Acceptance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden World Acceptance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das World Acceptance-Papier 127,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,787 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,77 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 29.09.2026 auf 172,51 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,77 Prozent gesteigert.

World Acceptance wurde am Markt mit 799,67 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at