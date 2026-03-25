NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in World Acceptance gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das World Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 131,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,761 World Acceptance-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des World Acceptance-Papiers auf 135,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,14 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte World Acceptance einen Börsenwert von 668,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at